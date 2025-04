Im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Jahn Regensburg nahm FCM-Coach Christian Titz drei Wechsel in der Startelf vor. So rückten Daniel Heber, Baris Atik (zurück nach Gelbsperre) und Lubambo Musonda für Tobias Müller, Bryan Teixeira und Falko Michel (alle Bank) in die Anfangsformation.

Die Berliner begannen mit viel Schwung und kamen in der 2. Minute zur ersten Großchance durch Fabian Reese, der aus 14 Metern das Tor nur knapp verfehlte. In der packenden Anfangsphase schlugen die Magdeburger aber unmittelbar zurück. Ein Kopfball von Marcus Mathisen (5.) ging nur haarscharf am langen Pfosten vorbei. Eine Minute später scheiterte Atik mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Keeper Tjark Ernst.