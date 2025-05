Nach dem 0:5 gegen Münster hatte FCM-Trainer Christian Titz davon gesprochen, dass seine Jungs für Paderborn "brennen" würden. Und in der Tat setzte seine Elf sofort Akzente. Der neu ins Team gekommene Bryan Teixeira brauchte nach Balleroberung zu lange. Die folgende Ecke köpfte Patric Pfeiffer auf das rechte Ecke - Manuel Riemann hielt (12.). Allerdings kam der Ball zuvor an die Hand von Tjark Scheller, es gab nach Videobeweis Elfmeter. Den verwandelte Martijn Kaars zur Gäste-Führung (15.), das 18. Saisontor des Niederländers.

Paderborn meldete sich erst in der 28. Minute im Spiel an - Felix Götze verzog aus 18 Metern knapp (28.). Magdeburg zog sich immer weiter zurück und bekam in den letzten zehn Minuten vor der Pause zu wenig Zugriff. Das nutzten die Gastgeber aus: Sven Michel vergab noch freistehend am zweiten Pfosten (37.), ehe der aufgerückte Verteidiger Calvin Brackelmann eine Linksflanke aus Nahdistanz mit Hilfe der Lattenunterkante ins Netz knallte (41.). Überschattet wurde das Geschehen in Paderborn von der 3:0-Halbzeitführung der SV Elversberg gegen Braunschweig. Keine Schützenhilfe der Niedersachsen für die beiden Verfolger.