Köln setzte die Gastgeber von Beginn an unter Druck und schnürte den FCM in der eigenen Hälfte ein. Die erste gefährliche Torannäherung verbuchten dann auch die Rheinländer, als Huseinbasic in der 5. Minute die Kugel aus 17 Metern knapp über den Magdeburger Kasten setzte. Auch in der Folge erarbeiteten sich die Kölner Chance um Chance. In der 15. Minute verhinderte FCM-Schlussmann Dominik Reimann den Rückstand mit einer starken Fußabwehr nach einem Schuss von Dejan Ljubicic. Die größte FC-Chance in der ersten Hälfte gab es in der 19. Minute durch Tim Lemperle, der aus zwei Metern abzog und der Ball gerade noch vom Magdeburger Mohammed El Hankouri an den Pfosten gelenkt wurde.

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports