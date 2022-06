Fußball | 2. Bundesliga FCM-Saisonstart am Samstagabend

Aufsteiger 1. FC Magdeburg startet mit einem Samstagabendspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Zweitliga-Saison. Anpfiff ist am 16. Juli um 20.30 Uhr in der MDCC-Arena.