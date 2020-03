Watzke hatte in der ARD-Sportschau am Sonntag betont, dass Vereine auch Wirtschaftsunternehmer und Konkurrenten seien. "Und da muss man das sehr genau miteinander austarieren, was noch Wettbewerb ist und was kein Wettbewerb mehr ist", erklärte der BVB-Chef. "Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den vergangenen Jahren, dann im Prinzip die Klubs, die das wiederum nicht gemacht haben, dafür auch noch belohnen."

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner