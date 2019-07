Nach der Pause drehten die Platzherren mächtig auf. Bei Aue lief dagegen in der Offensive nichts mehr zusammen. Die Gäste beschränkten sich mit vereinten Kräften nur noch auf Defensivarbeit. Klare Chancen für die Fürther blieben somit lange aus. Erst in der 81. Minute wurde es bei einem Standard gefährlich: Dabei setzte Marvin Stefaniak eine Freistoß an den Pfosten – den Abpraller beförderte Julian Green – zum Glück für Aue - freistehend über das Tor.

In der Schlussphase warfen die Gastgeber nochmals alles nach vorn. Marco Caliguiri scheiterte nach einem Freistoß mit einem Schuss an Männel (86.). In dieser Phase lag der Ausgleich in der Luft – doch dann schlug Aue in der 90. Minute eiskalt zu: Der kurz zuvor eingewechselte Tom Baumgart zog dabei aus spitzem Winkel ab und scheiterte noch an Burchert – den Abpraller staubte schließlich Jan Hochscheidt zum 2:0-Endstand ab.