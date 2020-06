Starke Anfangsphase der Hausherren

Bielefeld setzte das Tabellenschlusslicht vom Anpfiff weg unter Druck und spielte sich erste Gelegenheiten raus. Vor allem wenn Bielefeld das Tempo anzog, wurde es gefährlich. Nach zehn Minuten durfte der Spitzenreiter dann bereits das erste Mal jubeln. Nach einem langen Pass von Marcel Hartel nahm Jonathan Clauss den Ball perfekt mit dem rechten Fuß an und lupfte ihn umgehend mit seinem Linken über SGD-Schlussmann Kevin Broll. Dresden fand schließlich besser ins Spiel, nur die richtig gefährlichen Chancen wollten nicht herausspringen. Schmidt vergab die beste Möglichkeit freistehend vor dem Tor, war aber überrascht, dass der Ball überhaupt bei ihm landete (23.). Knapp zehn Minuten später entschied sich Wahlquist statt für den Abschluss für einen Pass. Mit etwas mehr Übersicht hätte er die kurze Ecke anvisieren können, da DSC-Torwart Stefan Ortega spekulierte und aus seinem Kasten kam. Schmidt geht zum Kopfball. Bildrechte: dpa

Doppelschlag sorgt für Entscheidung

Im zweiten Abschnitt war Bielefeld zu Beginn wieder das bestimmende Team, profitierte dabei aber auch von einigen Ungenauigkeiten im Dresdner Aufbauspiel. In der 62. Minute erhöhte Andreas Voglsammer - der erstmals seit seinem Mittelfußbruch im Spiel gegen Erzgebirge Aue im Januar wieder in der Starformation stand - per Flachsschuss auf 2:0. Keine Drei Minuten später klang erneut die Armina-Torhymne durchs leere Rund. Diesmal setzte sich Fabian Klos gut gegen Ehlers durch und schob ebenfalls flach ins Eck - die Vorentscheidung. Bielefeld machte in der Folge nicht mehr als nötig, Dynamo fand gegen den nun tiefer stehenden Gegner keine Lücken. Nach einem Sololauf durch die Hälfte der Dresdner setzte der ehemalige Aue-Angreifer Cebio Soukou mit einem Außenrist-Schuss von der Strafraumkante den Schlusspunkt (87.).

Stimmen zum Spiel: