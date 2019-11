Nach einer ausgeglichenen und chancenarmen Anfangsphase gingen die Gastgeber mit der ersten gefährlichen Aktion in der 14. Minute in Führung: Dabei leistete der Hamburger Jamie Lawrence unfreiwillige Mithilfe, als er bei einem Abwehrversuch den Ball vor die Füße von Florian Krüger spielte und dessen strammer Schuss von der Fünfmeterlinie in den Maschen landete. Zehn Minuten später erhöhte Dimitrij Nazarov per Handelfmeter auf 2:0. Vorausgegangen war ein Handspiel vom erneuten Unglücksraben Lawrence, das der Referee erst nach Videobeweis geahndet hatte. In der 32. Minute lag der dritte Auer Treffer in der Luft, doch Pascal Testroet scheiterte nach einem Konter aus 14 Metern am glänzend reagierenden FCSP-Schlussmann Robin Himmelmann. Von den Gästen war dagegen in der Offensive nur wenig zu sehen. Die beste Gelegenheit verbuchte Henk Veerman mit einem Schuss aus 19 Metern, den FCE-Keeper Martin Männel aber zur Ecke abwehrte.