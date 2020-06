Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue steht wieder mit leeren Händen da

Hauptinhalt

32. Spieltag

Die Veilchen sind in der Ergebniskrise: Wie schon beim FC St. Pauli machte der FC Erzgebirge Aue auch gegen den VfL Bochum ein gutes Spiel. Am Ende jubelte aber der Gast, der seine Chancen einfach nutzte. Zwei Platzverweise sorgten am Ende für eine unnötige Note in einem ansonsten fairen Spiel.