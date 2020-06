Dirk Schuster (Aue): "Ich bin heute einfach sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir mussten lange auf einen Auswärtserfolg warten. Beide Mannschaften haben heute einen sehr intensiven Kampf geliefert. Regensburg hat es uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Erst nach der 30. Spielminute und der Systemumstellung fanden wir besser in die Partie. Ich fand, für ein letztes Spiel, wo es tabellarisch um nicht mehr so viel ging, war das ein richtig ordentliches Fußballspiel. Wir sind heute natürlich sehr glücklich, dass wir auswärts mal wieder gewinnen konnten und die Saison mit dem hervorragenden siebten Tabellenplatz abschließen."

Mersad Selimbegović (Regensburg): "Das war heute ein bisschen unglücklich, dass wir das verloren haben. Ein Unentschieden wäre wohl gerechter gewesen, aber so ist das im Fußball. Wir hätten das 2:0 in der ersten Halbzeit erzielen müssen. Dann wäre die Partie wohl endgültig in unsere Richtung gelaufen. Es war nach gut einer halben Stunde ein absolut offenes Spiel. Wir haben heute leider nicht ganz das umsetzen, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten. Dennoch können wir absolut stolz auf unsere Saison sein. jetzt heißt es gut erholen und nächste Saison greifen wir wieder an."