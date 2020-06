Nach einer kurzen Abtastphase kamem die Elbestädter in Person von Ondrej Petrak zum ersten Mal gefährlich vor das Tor der Kieler (10.). Der Flachschuss des Tschechen segelte aber knapp neben dem Pfosten vorbei. Auch im Anschluss zeigte Dresden immer wieder gute Ansätze in der Offensive. Chris Löwe scheiterte nach einer halben Stunde mit einem Freistoß am gut reagierenden Kieler Schlussmann Ioannis Gelios. Nachdem alles bereits nach einer torlosen ersten Hälfte aussah, erwies Dresdens Jannik Müller seiner Mannschaft einen Bärendienst. Übermotiviert ging der Innenverteidiger an der Mittellinie in einen Zweikampf und sah fünf Minuten nach seiner ersten Verwarnung zu Recht Gelb-Rot (39.).

Markus Kauczinski (Trainer Dresden): "Wir haben es versucht, aber am Ende hat es in Unterzahl einfach nicht gereicht. Wir sind einfach durchgenudelt."



Jannik Müller (Spieler Dresden): "Das Ding geht auf meine Kappe, ich muss da einfach wegbleiben. Das tut mir einfach nur leid für die Jungs, es war einfach nur dumm."



Chris Löwe (Spieler Dresden): "Seit diesem Restart hauen wir jedes Mal raus was geht und wechseln jedes Spiel auf fünf Positionen. Jetzt zeigen sie mir mal eine Mannschaft in der zweiten Liga, egal ob wir, der HSV oder sonst wer, der unter solchen Bedingungen in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen. Das ist unmöglich. Die Leute sitzen in ihren 5000-Euro-teuren Bürostühlen und entscheiden etwas über unsere Köpfe hinweg. Wir sind am Ende die, die das Ganze ausbaden."