Vier Umstellungen hatte Dynamo-Coach Markus Kauczinski im Vergleich zum 0:0 beim FC St. Pauli vorgenommen. Chris Löwe, Patrick Schmidt, Baris Aytik und Josef Husbauer blieben auf der Bank, dafür durften Alexander Jeremejeff, Patrick Ebert, René Klingenburg und Brian Hamalainen von Beginn an ran. Druck machte zunächst aber nur Bochum, hatte durch Danny Blum auch eine gute Kopfballchance, Keeper Kevin Broll bekam aber noch die Finger dran. Nach einer Viertelstunde biss sich Dynamo rein, Ebert wurstelte sich durch den Strafraum, sein Schuss wurde aber noch geblockt. Nach einer halben Stunde gab es kaum noch sehenswerte Offensivaktionen zu bewundern. Dynamo wirkte im Spiel nach vorn zu unbeweglich, viele Pässe kamen zudem zu ungenau. Auch Bochum passte sich an, so mussten die Zuschauer eher Schmalkost bis zur Pause verdauen, was sie auch mit einem kleinen Pfeifkonzert quittierten.

Simon Zoller von Bochum und Jannis Nikolaou von Dresden im Zweikampf Bildrechte: imago images/Picture Point LE