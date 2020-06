Dynamo präsentierte sich in der ersten Halbzeit hellwach, verteidigte leidenschaftlich, hatte in der ein oder anderen Situation aber auch das nötige Glück. Und mit etwas Glück hätten die Schwarz-Gelben nach drei Minuten selbst führen können. Königsdörffer schnappte sich an der Mittellinie den Ball, legte für Patrick Ebert auf links ab. Dessen Querpass auf Makienok konnte von Aaron im letzten Moment geklärt werden. Danach aber erspielten sich die Gäste einige dicke Chancen, immer im Mittelpunk Martin Harnik, der einen starken Eindruck hinterließ. Allerdings brachte er bei seinen vielen Chancen, wie in der siebten Minute, den Ball nicht unter. In der 19. Minute ballerte er den Ball freistehend aus zehn Metern über das Dynamo-Tor. Die wohl klarste Chance der äste in der 29. Minute: Harnik dreht sich im Strafraum, steht frei vor Keeper Kevin Broll, legt aber quer, ein Dresdner konnte so noch retten.

Alle Dynamo-Hoffnungen ruhten auf Simon Makienok. Bildrechte: imago images/Eibner