Die Aufstellung schien zunächst die richtige Wahl zu sein, denn Dresden erwischte den besseren Start: Schon in der vierten Minute sorgte Husbauer mit einem Nachschuss für die Führung. Die Dynamo-Fans waren happy, doch Darmstadt zeigte sich unbeeindruckt. Bereits vier Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich: Paik Seung-ho wurde dabei wunderbar in Szene gesetzt und ließ Kevin Broll im Dynamo-Tor keine Chance. Den Dresdner Keeper schien der Ausgleich verunsichert zu haben, denn sein Fehlpass leitete den Gegentreffer zum 1:2 ein. Tobias Kempe kam dabei an den Ball und schoss ihn aus 17 Metern straff in die Maschen (12.). Darmstadt hatte das Spiel gedreht und kontrollierte fortan die erste Halbzeit. Torjäger Serdar Dursun erhöhte sogar noch auf das bis dahin verdiente 3:1 (35.).