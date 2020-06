Der vorerst letzte Zweitliga-Akt der Sachsen begann mit kräftig durchgemischtem Personal. Für Kevin Broll, Marco Hartmann, Chris Löwe, René Klingenburg und Simon Makienok liefen Tim Boss, Josef Husbauer, Ondrej Petrak, Godsway Donyoh und Linus Wahlqvist auf. Osnabrück-Trainer Daniel Thioune veränderte seine Startelf auf zwei Positionen. Nils Körber und David Blacha spielten für Philipp Kühn und Moritz Heyer.

Dynamo dominant zur Führung

Auf dem Platz gab die SGD in Halbzeit eins von Beginn an den Ton an und erarbeitete sich schon früh gute Torchancen. Petrak und Donyoh vergaben ihre Hochkaräter (6./12.), Marco Terrazzino stand bei der Eingabe von Donyoh hingegen goldrichtig und nickte zum 1:0 ein (23.). Auch nach dem 1:0 kontrollierten die Dresdner weiter das Spiel. Von Osnabrück kam offensiv in der ersten halben Stunde gar nichts, doch dann tauchte plötzlich Blacha frei vor Dynamo-Keeper Boss auf und zog ab. Den Schuss konnte Boss allerdings mit einem sensationellen Fußreflex abwehren (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Terrazzino sein zweites Tor nachlegen können. Der 29-Jährige machte im Strafraum allerdings einen Schlenker zu viel und vergab die gute Möglichkeit (45.+1). Mit 1:0 ging es in die Kabinen. Bildrechte: imago images / Dennis Hetzschold

Dynamo muss späten Ausgleich hinnehmen

Nach dem Seitenwechsel begann Dynamo wieder forsch und ging durch das sechste Saisontor von Patrick Schmidt verdient mit 2:0 in Führung (59.). Mit fortschreitender Spieldauer kamen die Gäste aber immer besser ins Spiel und zeigten, warum sie den Klassenerhalt geschafft haben. So sorgte der eingewechselte Anas Ouahim mit einem satten Strich für den zunächst überraschenden Anschlusstreffer (76.), der Ausgleich zum 2:2 durch Niklas Schmidt mit einem wunderbaren Freistoß verwunderte dann aber niemanden mehr (80.). Beim Spielstand von 2:2 erfolgte dann der Abpfiff. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Sportgeschäftsführer Minge verabschiedet

Dynamo beendet die Saison damit als Tabellenletzter. Die Mini-Mini-Hoffnung, vielleicht doch noch den Relegationsplatz zu erreichen, entpuppte sich als Luftschloss. Für Dynamo ist es in der 67-jährigen Vereinsgeschichte der dritte Abstieg aus der 2. Bundesliga nach 2006 und 2014. Den Neuaufbau begleitet künftig der neu verpflichtete Sportchef Ralf Becker, der die Nachfolge von Dynamo-Idol Ralf Minge antritt.

Kurios: Vor dem Spiel hatten die Spieler von Dynamo Dresden mit einer Aktion für den aktuellen Sportgeschäftsführer überrascht. Um Ralf Minge zu verabschieden, liefen die Akteure in bedruckten Jeansjacken auf. "Danke für alles Mingus!" war da neben seinem Konterfei zu lesen. Minge wird den Verein Ende Juni verlassen. Alle Versuche, sich auf einen neuen Vertrag zu einigen, waren gescheitert.

Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Stimmen zum Spiel:

Daniel Thioune (Osnabrück): "Ein Fazit zum Spiel fällt mir schwer. Ich glaube, dass die zwei Halbzeiten ein Spiegelbild unsere ganzen Saison waren. Wir hatten von Beginn an Probleme. Sie haben den Ball laufen lassen und wir lagen dann folgerichtig zurück. Dann haben wir ins Spiel zurückgefunden. Wir waren auch nach dem 0:2 nicht aus dem Spiel und haben immer mehr Ballkontrolle bekommen. Dann haben wir uns noch mal belohnt und hatten am Ende ein paar Körner mehr. Das Unentschieden ist ok."

Markus Kauczinski (Dresden): "Wir waren gut drin. Man hat uns angemerkt, dass wir gewinnen wollten. Wir haben das Tempo hochgehalten und sind dann in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann viel ausgeglichener und man hat gemerkt, dass Tore in der Luft liegen. Ich denke, dass wir das Spiel hätten gewinnen müssen, aber das ist uns nicht gelungen. Wir haben alles gegeben und gehen erhobenen Hauptes aus der Saison."