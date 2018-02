Damir Buric (Fürth): "Man hat gemerkt, wieviel Druck auf meinem Team gelastet hat. Wir sind in der Anfangsphase überhaupt nicht damit klar gekommen und haben uns nicht an unseren Matchplan gehalten. So wie nach der Pause stelle ich mir das eher vor. Da war der rote Faden wieder da. Auch wenn wir mehr daraus hätten machen können. Es war ein sehr glücklicher Sieg gegen eine enorm starke Dresdner Mannschaft. Aber wenn du kein Tor machst, wird das halt bestraft. Diese Punkte waren für uns enorm wichtig."



Uwe Neuhaus (Dresden): "Ich bin tief enttäuscht, fast sogar wütend. Wir spielen überragende erste 30 Minuten. Wir haben große Chancen, nutzen sie aber nicht. Dann machen wir einen Fehler und prompt fällt das Gegentor. In der zweiten Halbzeit haben uns Ruhe und Klarheit gefehlt. Das lasse ich alles gelten, viel schlimmer waren die Riesen, die wir hätten machen müssen. Wenn wir da 2:0 führen, gewinnen wir das Spiel. Wir werden unseren Weg trotzdem weitergehen. Nur müssen wir dringend unsere Chancenverwertung verbessern."