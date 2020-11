Rassige und chancenreiche erste Hälfte

Im Sandhäuser Hardtwaldstadion begann Aue engagiert und verzeichnete nach wenigen Minuten den ersten Abschluss. John Patrick Strauß‘ strammer Freistoß konnte von SVS-Keeper Martin Fraisl aber ohne Probleme entschärft werden (7.). Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der Sandhausen den ersten Stich setzte: Nachdem Calogero Rizzuto und Sören Gönther Kevin Behrens im Strafraum nur mit einem Foul stoppen konnte, zeigte Schiedsrichter Benjamin Cortus auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher (19.). Kurz darauf hätte Sandhausen die Führung sogar ausbauen können, aber Behrens legte den Ball nach einer Hereingabe von Daniel Keita-Ruel knapp am Tor vorbei (23.). Sandhausens Kapitän Denis Diekmeier (li.) im Zweikampf mit Aues Ben Zolinski. Bildrechte: PICTURE POINT

Aue agierte dennoch weiter bissig und wurde nach einer knappen halben Stunde belohnt. Philipp Riese konnte das Leder in den Strafraum zu Florian Krüger spitzeln, dessen Schuss unhaltbar ins linke untere Eck abgefälscht wurde (31.). Und es blieb weiter spannend: Nach einem Zusammenprall von Rizzuto und Denis Diekmeier im Auer Strafraum entschied Cortus erneut auf Elfmeter. Abermals trat Behrens an, doch dieses Mal ahnte Männel die Ecke und pariert den Schuss mit einem starken Reflex (37.). Damit noch nicht genug: In der 41. Minute startet Krüger einen Konter über den linken Flügel und flankte den Ball gefühlvoll in die Mitte. Dort war Ben Zolinski seinen Bewachern enteilt und köpfte aus fünf Meter zur Auer Führung ein.

Testroet und Zolinski machen den Deckel drauf

Nach dem Pausengang gingen beide Teams das Geschehen ein wenig ruhiger an. Viel Zweikampfgeplänkel, mehrere Foul-Unterbrechungen und lange Bälle bestimmten das Spielgeschehen. Erst in der 56. Minute kam Aue erneut gefährlich vors Tor: Krügers scharfe Hereingabe konnte Sandhausens Nils Röseler aber gerade noch vor dem einschussbereiten Testroet weggrätschen. Ein erneuter Konter bescherte den Veilchen den nächsten Jubel. Wieder war es Krüger, der den Angriff einleitete und Testroet auf der rechten Seite einband. Dessen Hereingabe musste Zolinski am zweiten Pfosten nur noch einschieben (63.). Auch in Hälfte zwei hatten die "Veilchen" allen Grund zum Jubeln. Bildrechte: imago images / foto2press

Die Kurpfälzer mühten sich weiter, fanden gegen die gut gestaffelte Auer Defensive aber kaum Mittel. Vorm eigenen Sechzehner brachte man sich dagegen ein ums andere Mal unnötig in Bredouille – so auch in der 74. Minute: Nach einem leichten Ballverlust setzte der starke Zolinski Testroet im linken Strafraum in Szene, der völlig ungedeckt und ohne Mühe zum 4:1 traf. Das Spiel war damit entschieden, daran änderte auch der Platzverweis für Strauß nichts, der nach einem wiederholten Foulspiel vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (84.).

Aue beißt sich in der Spitzengruppe fest

Durch den zweiten Sieg in Folge macht Aue abermals einen ordentlichen Sprung in der Tabelle und reiht sich vorerst auf Rang vier ein. Am kommenden Samstag steht für die Sachsen das Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf dem Programm.

Die Stimmen zum Spiel: