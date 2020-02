Bereits kurz nach Wideranpfiff bekamen die Sachsen einen zentralen Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen. Dimitrji Nazarov trat an, zielte halbhoch auf das rechte Toreck und scheiterte erneut an Torhüter Kühn (48.). Die Partie blieb ausgeglichen, nahm mit fortschreitender Spielzeit an Härte zu und die Fehler auf beiden Seiten häuften sich. Keines der Teams konnte dies jedoch in ein Tor umwandeln. Dass die Veilchen wenigstens einen einfachen Punktgewinn für sich verbuchen konnten, lag schlussendlich an Martin Männel. Das Auer Urgestein parierte in der Nachspielzeit,nach guter VfL-Kombination gegen den eingewechselten Benjamin Girth (90.+3).