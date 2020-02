Fußball | 2. Bundesliga Doppelter Didavi bringt Erzgebirge Aue auf die Verliererstraße

21. Spieltag

Die Auswärtsmisere von Erzgebirge Aue hält weiter an. Beim Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart verloren die "Veilchen" vor 50.846 Zuschauern glatt mit 0:3 (0:2). Nach einer couragierten Anfangsphase, in der sich die Auer auch wiederholt im VfB-Strafraum zeigten, wurde die Schuster-Elf in der Folge zu passiv, was prompt vorentscheidend bestraft wurde.