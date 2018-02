Und die Gäste starteten gleich mutig. Kapitän Florian Ballas mit einem Kopfball (10.) und Erich Berko per Flachschuss (11.) trafen kurz nacheinander das Aluminium. Es war wie so oft in der letzten Zeit: Die SGD überzeugte zu Beginn und bekam dann einen unglücklichen Gegentreffer. Nach einem Bielefelder Konter kam Florian Hartherz an den Ball und traf von halblinks mit einem abgefälschten Schuss ins kurze Eck. Zur Halbzeit stand es mehr als unverdient 1:0 für die Hausherren.

Jeff Saibene (Bielefeld): "Wir haben von Anfang an nervös und unpräzise gespielt. Trotzdem hatten wir noch das Glück, in Führung zu gehen. Aber in der zweiten Halbzeit war das nicht mehr die Mannschaft wie in den letzten Spielen. Wir haben das Team jetzt fünf Mal hintereinander gelobt, heute war es definitiv kein guter Auftritt. Das müssen wir so akzeptieren und es das nächste Mal wieder besser machen."



Uwe Neuhaus (Dresden): "Wir sind sehr glücklich über drei ganz wichtige Punkte. Man konnte von Beginn an sehen, dass die Mannschaft bereit war, diesen Sieg zu holen. Nach dem Rückstand kamen leichte Erinnerungen an das Spiel in Fürth auf. Aber im Gegensatz zu damals konnten wir noch einmal nachlegen. Das Team hat alles reingehauen und sogar den Elfmeter weggesteckt. Darüber, dass dieser Sieg verdient war, gibt es keine Zweifel."