Ex-Dynamo Nils Texeira trifft am Freitag auf seine alten Dresden-Kollegen. Bildrechte: IMAGO

Im vergangenen Sommer wechselte Nils Teixera nach Bielefeld. Beim Auswärtssieg der Arminia im September spielte er an alter Wirkungsstätte 90 Minuten auf der Rechtsverteidigerposition durch. Beim Rückspiel am Freitag wird er voraussichtlich auf der Tribüne sitzen. In diesem Jahr schaffte es der Deutsch-Portugiese nicht einmal in den Kader, nachdem er immerhin auf neun Einsätze im ersten Saisonteil gekommen war. Am Ende der Wintervorbereitung entschied sich DSC-Trainer Jeff Saibene für Florian Dick als Rechtsverteidiger. Teixeira scheint beim DSC-Coach im Moment schlechtere Karten zu besitzen.