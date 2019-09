Ballas-Patzer bringt Regensburg in Front

Cristian Fiel veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen Bochum auf zwei Positionen: Für Baris Atik und Sascha Horvath spielten Moussa Koné und Kevin Ehlers von Beginn an. Spielerisch erwischte Dresden einen guten Start, die erste Möglichkeit hatten allerdings die Gäste. Dynamo-Keeper Kevin Broll war gegen den gestarteten Erik Wekesser aber zur Stelle (10.). In dieser Szene hatte Dynamo Glück, in der nächsten allerdings Pech, als Ballas den Ball nach einer Ecke freistehend in die Arme von Alexander Meyer köpfte (19.). Kurz darauf hatte Dresden eine weitere Großchance, doch Chris Löwes Schuss in Robben-Manier, allerdings mit rechts, ging knapp über das Jahn-Tor (21.).

Regensburg löste sich im Anschluss etwas aus der Dynamo-Umklammerung und kam durch Jann George zur bis dahin besten Möglichkeit. Sein Kracher aus zwanzig Metern verfehlte das Tor ab knapp links (26.). Kurz darauf machte er es besser, als er einen groben Schnitzer von Ballas im Strafraum ausnutzte und eiskalt zum 1:0 einschob (27.). Das Regensburg vor der Pause nicht noch erhöhte, lag vor allem daran, dass Federico Palacios beim Abschluss die Genauigkeit fehlte (41.). Jann George traf zum 1:0 für die Gäste. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Fiels Wechsel zahlen sich aus

Cristian Fiel bewies in der zweiten Halbzeit direkt ein glückliches Händchen. Er brachte Atik für Patrick Ebert und dieser Wechsel zahlte sich umgehend aus. Atik präsentierte sich mit viel Spielfreude und bediente seine Mitspieler ein ums andere Mal sehenswert. In seiner bis dahin besten Szene schickte er Linus Wahlqvist mit einem Zuckerpass in den Strafraum. Den folgenden Querpass nutzte Koné souverän für den Ausgleich (54.).

Dresden war zurück im Spiel, was von den Fans frenetisch gefeiert wurde. Das hinderte Regensburgs Marco Grüttner aber nicht am Versuch, das Tor des Jahres zu erzielen. Sein satter Volleyschuss nach einer Flanke von links ging aber weiter über das Tor (61.). In der Schlussphase präsentierten sich beide Teams eher ideenlos. Dann nahm aber Ballas einen Querpass vom ebenfalls eingewechselten Sascha Horvath auf und wuchtete den Ball aus 22 Metern ins linke Eck zum Sieg (89.). Damit machte er seinen Schnitzer aus Halbzeit eins mehr als wieder gut. Koné feiert seinen Treffer zum 1:1. Bildrechte: imago images/Sascha Janne

Regensburg als SGD-Punktelieferant

Regensburg bleibt damit einer von Dynamos Lieblingsgegnern. Seit nunmehr elf Spielen hat sie SGD nicht gegen den Jahn verloren, acht Spiele davon wurden sogar gewonnen. In der Tabelle klettert Dresden durch den Erfolg auf Platz elf. Nächste Woche reist die Fiel-Elf dann zum Derby nach Aue.