Gleich nach dem Seitenwechsel machten die Baden-Württemberger Betrieb. John Verhoek köpfte knapp über den Dynamo-Kasten (47.) und Schlussmann Markus Schubert entschärfte einen Distanzschuss von Sebastian Griesbeck (48.). Einen Eckball von Marc Schnatterer beförderte Paul Seguin schließlich in die eigenen Maschen zum 2:2 (59.). In der 76. Minute ließ FCH-Kapitän Schnatterer per Freistoß aus 25 Metern die Querlatte erbeben. Sascha Horvath machte auf der Gegenseite das Gleiche - allerdings aus dem Spiel heraus (78.). Ein 21-Jähriger war dann nach einer Eingabe von Jannik Müller zum 3:2 für Dresden zur Stelle (83.). Koné hieß natürlich der Torschütze. Sein erster Dreierpack für die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus. Diese Führung brachten die Schwarz-Gelben auch über die Ziellinie.

Frank Schmidt (1.FC Heidenheim): "Es war ein sehr gutes Zweitligaspiel, wenn man besonders die Offensivleistungen der Mannschaften betrachtet. Wir haben anfangs die schnellen Angreifer von Dynamo, besonders Kone, nicht in den Griff bekommen und sind deshalb in Rückstand geraten. Doch als meine Mannschaft den Ausgleich erzielte, habe ich noch gehofft, dass wir d das Spiel drehen können. Nicht zuletzt, weil wir in der Folge eine Vielzahl von Möglichkeiten hatte. Am Ende kam es so, wie ich schon mehrfach gesagt habe, dass in dieser Liga alles möglich ist. Da kann ein kleiner Unterschied entscheidend sein. Und heute war Koné auf Dresdner Seite der Unterschied."