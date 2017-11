Nach seinem Muskelfaserriss ist Dynamo-Kapitän Marco Hartmann am Freitag wieder komplett ins Training eingestiegen. "Es waren noch nicht die allerhöchsten Belastungen, aber ich bin ganz optimistisch, dass ich am Montag dabei sein kann", so der 29-Jährige. Verteidiger Philip Heise muss gegen Kaiserslautern nach seiner Roten Karten vor vier Wochen in Nürnberg zum letzten Mal aussetzen. Manuel Konrad und Aias Aosman sind im Moment nur um Aufbautraining, Sören Gonther und Pascal Testroet befinden sich beide in der Reha.

SGD-Kapitän Marco Hartmann Bildrechte: IMAGO