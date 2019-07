Dynamo mit Vorteilen, aber harmlos

Dynamo startete mit zwei Neuzugängen: Kevin Broll gewann das Rennen im Tor, Premiere-League-Rückkehrer Chris Löwe agierte im linken Mittelfeld. In der Innenverteidigung feierte Dynamos Eigengewächs Kevin Ehlers als Chef der Dreierkette sein Zweitliga-Debüt und machte seinen Job verdammt abgebrüht. Dynamo hatte gegen lauernde Nürnberger deutlich mehr Ballbesitz und Abschlüsse. Gefährlich wurde es für das von Mathenia gehütete Tor aber so gut wie nie. Die beste Chance hatte Löwe kurz vor der Pause, als er aus 14 Metern zum Schuss kam. Auch Dynamo-Keeper Broll erlebte eine ruhige erste Halbzeit. Griff bei einer Flanke aber einmal vorbei und hatte Glück, dass Mikael Ishak den Ball per Kopf nicht kontrollieren konnte. Zarte 18 und schon ziemlich souverän: Kevin Ehlers (rechts) bedrängt Nikola Dovedan (links). Bildrechte: imago images / Dennis Hetzschold

Effektive Nürnberger

Nach der Pause wurden die Gastgeber kalt erwischt. Nikola Dovedan sorgte per Kopf nach einer Traumflanke des gerade eingewechselten OIiver Sorg für das 1:0 für die Gäste. Dynamo-Kapitän Niklas Kreuzer kam einen Schritt zu spät und konnte den Nürnberger nicht mehr beim Kopfball stören. Die Dresdner wollten den schnellen Ausgleich, doch Mathenia hatte etwas dagegen. Er lenkte einen verdeckten Schuss von Jannis Nikolaou zur Ecke. Was auffiel: Dynamos Chancen kreierten nicht die Angreifer, sondern eher die zweite Reihe. Die Dresdner brauchen einen Torjäger. Kone war es zumindest am Samstag nicht. Der teuerste Spieler im Kader der SGD hatte in der 85. Minute das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Mathenia.

Minge kündigt Neuverpflichtung an