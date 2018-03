Vor prächtiger Kulisse im ausverkauften Haus entwickelte sich sofort eine muntere Partie. Beide Teams gingen hohes Tempo, wobei die Dresdner in der siebten Minute eine kurze Schrecksekunde überstehen mussten. Palacios schob ein, doch der Treffer zählte nicht, da der Nürnberger einen halben Schritt im Abseits stand. Danach drückten die Schwarz-Gelben und kamen in der 14. Minute zu einer ganz großen Chance. Nach einem Traumpass von Hauptmann steuerte Kreuzer auf Nürnbergs Keeper Bredlow zu, doch statt zu schießen, legte er quer. Die Nürnberger konnten klären.



Einen tollen Part bei den Dynamos spielte Duljevic, der fast an allen Aktionen beteiligt war. So auch in der 33. Minute, als er Hauptmann mustergültig bediente. Letztlich blockten die "Clubberer". Der Druck der Schwarz-Gelben wurde noch größer und in der 44. Minute mit der Führung belohnt. Nach einem feinen Flankenball von Heise wehrte Nürnbergs Keeper Bredlow zu kurz ab, Benatelli stürmte heran und köpfte ein. Die Dresdner im Freudentaumel hätten fast noch vor der Pause das 1:1 gefangen, aber Schwäbe reagierte bei einem fulminanten Schuss von Valentini glänzend.

