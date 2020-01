"Das ist so im Fußball. Man entwirft etwas, wie es sein könnte, weiß aber, dass es anders kommen kann. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht auf einen Spieler angewiesen ist", gab sich Kauczinski betont nüchtern ob des Ausfalls seines Schlüsselspielers. Der 49-Jährige unterstrich optimistisch: "Ich weiß, dass andere Jungs in die Bresche springen werden." Husbauers Position im Zentrum neben Dzenis Burnic dürfte René Klingenburg einnehmen, ein 1,90 Meter großer Modellathlet, der rein von den physischen Voraussetzungen prädestiniert scheint für Kauczinskis elementare Forderung: Die Dresdner haben sich "eine andere Körpersprache" als bei ihren zurückliegenden tristen Zweitliga-Auftritten vor der Winterpause auf die Fahnen geschrieben. "Wir wollen kämpferischer sein und mit mehr Aggressivität auftreten."

Neben Husbauer werden auch der 18-jährige Innenverteidiger Kevin Ehlers (Sprunggelenk), einer der rar gesäten Lichtblicke der Hinrunde, sowie der schon lang vermisste Ex-Kapitän Marco Hartmann (Aufbautraining) ausfallen.



Dessen in der Winterpause von der Mannschaft gewählter Nachfolger ist Florian Ballas. Der Innenverteidiger wird am Mittwochabend jene erste Elf auf den Rasen führen, in der von den bislang fünf Neuzugängen wohl die Offensivkräfte Marco Terrazzino und Patrick Schmidt stehen werden.