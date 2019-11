Fiel mit Rückkehr nach Stuttgart

Da leistete Dynamo vor der Rekordkulisse von 35.000 Auswärtsfans Bundesligist Hertha BSC einen erbitterten Fight, der erst im Elfmeterschießen verloren ging. Das 3:3 für die Berliner fiel in der Nachspielzeit der Verlängerung. Viel bitterer geht es nicht. SGD-Trainer Cristian Fiel sagte auf der Pressekonferenz am Freitag: "Natürlich wäre ich am Mittwoch gerne weitergekommen. Für die Jungs tut es mir leid. Sie können zurecht stolz sein, aber so unglaublich zu rackern und dann nicht belohnt zu werden ist hart."



Fiel, der in der Jugend beim VfB Stuttgart aktiv war und sich seine ersten Sporen bei Lokalrivale Stuttgarter Kickers verdiente, freut sich auf die Rückkehr ins Schwabenland: "Die Zeit bedeutet mir unfassbar viel. Für mich wird das schon eine Art nach Hause kommen." Um am Sonntag topfit zu sein, war am Freitag Regeneration angesagt: "Morgen wird dann hochgefahren" so Fiel, der in der Liga zuletzt vier Pleiten in Folge einstecken musste. Balljunge: SGD-Trainer Cristian Fiel (re.) gibt Patrick Möschl die Kugel. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Kapitän Hartmann: So muss es weitergehen

Die Leistung von Berlin soll nun aber für Auftrieb sorgen: "Das war ein Highlightspiel und wir müssen das jetzt in die Liga mitnehmen und mutig nach vorne unsere Chance suchen." Kapitän Marco Hartmann sieht das ähnlich: "Genau so muss es weitergehen. Heute war auch eine gewisse Lockerheit da, im Spiel nach vorne, um gefährlich zu werden. Genau das brauchst Du auch."



Verzichten muss Dresden nach dem Pokalspiel eventuell auf Schlussmann Kevin Broll, der sich nach einem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung zuzog. Auch Patrick Ebert (Gelbsperre), Niklas Kreuzer (Rotsperre) und Sascha Horvath (OP nach Sehnenverletzung) fehlen. Im Kasten könnte Patrick Wiegers stehen. Der geht den Abstiegskampf optimistisch an: "Die Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmen. Daher ist mir nicht bange, dass wir das Tal, das wir gerade sportlich durchschreiten, auch wieder verlassen werden." Marco Hartmann (li.) Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Stuttgarts Trainer von Dynamo-Fans begeistert

Gegner Stuttgart musste im Pokal ebenfalls in die Verlängerung, einen Tag früher, am Dienstag, gab es ein 2:1 nach Verlängerung bei Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV (Drei Tage zuvor hatte der HSV den VfB in der Liga noch mit 6:2 vom Platz gefegt). Für Trainer Tim Walter spielt es aber keine Rolle, ob man "nach drei oder vier Tagen" wieder ran müsse. Seine Elf verlor zuletzt zweimal in Folge in der Liga und kassierte zuhause sogar zwei Pleiten gegen die Kellerkinder Wehen Wiesbaden und Kiel. Viel Lob hat er für die Dynamo-Fans im Olympiastadion übrig: "Überragend, oder? Wenn das überall in Deutschland so wäre, wäre das für die Stimmung und die Vereine eine tolle Sache!" Am Sonntag werden rund 4.500 Dresdner Anhänger im Schwabenland erwartet. VfB-Trainer Tim Walter (Archivbild). Bildrechte: imago/Picture Point LE/Gabor Krieg

