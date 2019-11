Schneller Rückstand für Dresden

Dynamo geriet schon in der 3. Minute durch ein Eigentor von Brain Hamalainen, der einen Versuch von Marc-Oliver Kempf nicht mehr klären konnte, in Rückstand. Die Anfangsphase gehörte den Schwaben. Fast aus dem Nichts hätte Moussa Koné bei einem Konter fast ins lange Eck zum Ausgleich getroffen (19.). Drei Minuten später traf Philip Klement auf der Gegenseite den Pfosten. Glück hatte Dynamo noch dreimal: Als dem völlig freien Philipp Förster der Ball versprang (29.), das 2:0 von Nicolas Gonzalez nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen wurde (29.). und auch Förster vor einem Treffer des Argentiniers Ascacibar im Abseits stand (39.). Zuvor war es turbulent geworden. Zunächst scheiterte Moussa Koné mit der "Pike" an VfB-Schlussmann Gregor Kobel und im Gegenzug nutzte Nationalspieler Santiago Ascacibar seinen Freiraum zum 2:0 (38.). Brain Hamalainen (re.) kann das 0:1 nicht verhindern. Bildrechte: images/Sportfoto Rudel

Anschluss durch Koné

Langweilig wurde es aber nicht: Koné brachte sein Team per Elfmeter schnell wieder heran (52.). Zuvor war der schnelle Senegalese von Verteidiger Nathaniel Philipps gelegt worden, den Elfmeter gab es nach Videobeweis. Dynamo traf erstmals nach 394 Minuten wieder. Danach wurde es ein ungewöhnliches Spiel. Beide Teams wussten nicht so recht, wie sie mit dem Ergebnis umgehen sollte. Stuttgart wollte nach zwei Heimpleiten gegen Kellerkinder in Folge nicht ins offene Messer laufen, Dresden nicht zu unkontrolliert nach vorne spielen. Bei einem Patzer des ansonsten starken Kevin Broll verpasste Förster die Vorentscheidung (64.). Duell der Torschützen: Moussa Koné (re.) und Santiago Ascacibar Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Doppelchance: Stor hat das 2:2 auf dem Fuß

In der Schlussphase bewahrte Broll, von einer Gehirnerschütterung vom Pokal rechtzeitig genesen, sein Team mehrmals vor dem 1:3. Und so kam Joker Luka Stor noch zu zwei Großchancen, die der Slowene aber liegen ließ (77./78.). Stuttgarts Joker Silas machte dann bei einem Konter "den Deckel drauf" (86.). Aufgrund der Chancenverteilung geht das Ergebnis in Ordnung. Am Freitag erwartet Dresden mit Wehen Wiesbaden einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die Rheinhessen kamen zu einem Last-Minute-1:1 gegen Spitzenreiter Hamburger SV und überholten Dynamo. Am Freitag geht es für die Schwarz-Gelben um sehr viel. Lukas Stor (Mi.) scheitert an VfB-Schlussmann Gregor Kobel Bildrechte: imago images/Hartenfelser

Stimmen zum Spiel: