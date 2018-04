Der 44-Jährige, der seit fast zehn Jahren bei der ersten Mannschaft in Braunschweig auf der Trainerbank sitzt, sagte: "Wir haben jetzt ein Spiel verloren (0:2-Niederlage in Bochum, Anm. d. Red.). Davor haben die Jungs aber immer gezeigt, dass sie bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und leidenschaftlich ins Spiel zu gehen." Fehlen könnten die angeschlagenen Offensivspieler Salim Khelifi und Christoffer Nyman sowie Kapitän Ken Reichel. Bei der SGD seien bis auf Innenverteidiger Sören Gonther (Kreuzbandriss) alle dabei, so Neuhaus. Etwa 2.200 Auswärtsfahrer werden die "Schwarz-Gelben" nach Braunschweig begleiten. Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski.