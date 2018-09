Die Auer werden wohl demnächst mit mulmigen Gefühlen in einen Flieger steigen. Bildrechte: IMAGO

Es blieb nicht der einzige Schock an diesem Tag. Auf der Rückreise wurde es noch heftiger. Mit einer Linienmaschine ging es für das Team von Erzgebirge Aue von Düsseldorf nach Dresden. Die Maschine kam in ein Unwetter mit heftigen Turbulenzen samt Sturzflug. Viele gerieten in Panik. "Es waren unangenehme Minuten. Wir waren alle froh, als wir wieder unten waren", sagte Abwehrrecke Fabian Kalig am Tag nach dem Beinahe-Unglück schon wieder ziemlich entspannt.