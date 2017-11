Hannes Drews nahm im Vergleich zum 1:1 beim FC St. Pauli zwei Veränderungen in der Startelf vor. Zum einen konnte der Veilchen-Trainer den gelbgesperrte Calogero Rizzuto nicht aufbieten, zum anderen fristete Sören Bertram zunächst nur ein Bankdasein. Er wurde durch Clemens Fandrich ersetzt. Für Rizzuto spielte Malcolm Cacutalua positionsgetreu.

Mit dem Lucky Punch in die Pause

An der taktischen Grundausrichtung änderte sich wenig. Aue agierte aus einer gewohnt sicheren Defensive heraus und versuchte nur vereinzelt offensive Nadelstiche zu setzen. Auch Bielefeld war auf eine sattelfeste Abwehr aus und machte den Veilchen das Leben damit sehr schwer. Auf Seiten der Hausherren ergaben sich in Halbzeit eins nur zwei offensive Achtungszeichen. Einmal prüfte Pascal Köpke DSC-Keeper Moreno Ortega aus knapp 20 Metern, in der anderen Aktion hatte Mario Kvesic das linke obere Eck schön per Freistoß anvisiert, doch Ortega verhinderte auch diesen Einschlag mit einer sehenswerten Parade (9./31.).

Bielefeld hatte in den ersten 45 Minuten nur eine Torchance, die hatte es dafür aber in sich. Keanu Staude zog dabei aus zentraler Position ab und zwang Martin Männel zu einer Glanzparade (41.). Im Anschluss bestrafte sich die Arminia aber selbst. Julian Börner spielte im Strafraum eher Hand- als Fußball und verursachte dadurch einen Handelfmeter für Aue. Diesen verwandelte Mario Kvesic sicher zum 1:0-Pausenstand (45.+1). Bildrechte: Picture Point

Starker Männel kann Ausgleich nicht verhindern

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste deutlich aktiver. Die überwiegend defensive Spielweise der ersten Halbzeit war Geschichte. Bielefeld setzte jetzt alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Das gelang auch und zwar in der ersten Minute der Nachspielzeit. Aues Konzentration hatte in dieser Phase spürbar nachgelassen, anders war nicht zu erklären, dass Fabian Klos einen langen Ball vom Torwart nahezu unbedrängt zu Andreas Voglsammer verlängern konnte. Bielefelds Nummer 21 haute den Ball dann aus Nahdistanz zum 1:1 in die Maschen. Martin Männel war in dieser Szene machtlos, zuvor hatte er sich allerdings fast im Alleingang gegen wütende Bielfelder Angriffe gewehrt.

Mehrere Glanzparaden gingen auf Männels Kappe, so brachte er Voglsammer, Staude und den Rest der Arminia-Offensive an den Rand der Verzweiflung. Bertram, der im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, hätte das ausnutzen und beim Stand von 1:0 für die Vorentscheidung sorgen können. Sein Schuss nach einem Konter klatschte aber nur an den rechten Pfosten (83.). So blieb Bielefeld im Spiel, warf alles nach vorn und belohnte sich spät mit dem hochverdienten Ausgleich.

Für Aue war der späte Gegentreffer ärgerlich, dennoch können die Veilchen mit dem einen Punkt gegen bärenstarke Bielfelder zufrieden sein. Bildrechte: Picture Point

Trainerstimmen:

Jeff Salbene (Bielefeld): "Die erste Halbzet war für uns enttäuschend, weil wir nicht aktiv genug waren. Im zweiten Durchgang folgte eine Reaktion von uns. Natürlich hatten wir auch bei ein, zwei Kontern das Glück auf unserer Seite, aber am Ende hat sich meine Mannschaft das 1:1 verdient."

Hannes Drews (Aue): "Aufgrund von mehr Ballbesitz von uns war es eine verdiente Pausenführung. Mit Wiederanpfiff hatte Bielefeld wesenltich mehr Power, aber das 2:0 hätten wir machen müssen, um das Spiel zu entscheiden. Der Ausgleich in der Nachspielzeit ist zwar bitter, aber unter dem Strich gerecht."