Abstiegsangst dominiert Partie

Ausverkauftes Haus, sonniges Wetter und das Duell zweier Erzrivalen - so die Zutaten des insgesamt 90. Sachsenderbys zwischen Aue und Dynamo. Normalerweise ein Garant für einen Fußball-Leckerbissen. Doch am Sonntag schwebte über dem Spiel die Abstiegsangst. Und die war beiden Mannschaften vor allem in der ersten Halbzeit auch in jeder Aktion anzumerken.

Aue zunächst mit den besseren Chancen

"Nur nicht verlieren" - beide Teams gingen mit viel Respekt und einer gehörigen Portion Nervosität in die Partie. So war vom gepflegten Fußball, den beide Mannschaften durchaus spielen können, kaum etwas zu sehen. Kampf und Krampf bestimmte das Spiel. Zunächst hatte Dynamo leichte spielerische Vorteile, die besseren Möglichkeiten in der ersten Hälfte konnten aber die Gastgeber verbuchen. Rizzuto nach einem Pressschlag (14.), Bertram mit gutem Schuss aus spitzem Winkel (22.) und Nazarov mit Volleyschuss (26.).

Großchancen in der Nachspielzeit

Nach der Pause dauerte es lange, bis die Zuschauer die ersten Chancen sahen. Am Ende wurde aber es noch richtig hektisch. Mlapa für Dynamo und Nazarov für Aue hatten in der Nachspielzeit Chancen zum Sieg. Mlapa fehlte nach einem langen Ball in die Spitze aber ein halber Meter, Nazarov scheiterte mit einem 20-Meter-Schuss.

Mehr Informationen in Kürze

Die Stimmen zum Derby:

Neuhaus: "Oberstes Gebot war, kein Gegentor zu kassieren." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Uwe Neuhaus (Dresden): "Wir erlebten heute ein spannendes, intensives und hochbrisantes Derby. Oberstes Gebot war, kein Gegentor zu kassieren. Aber trotzdem wollten wir das Spiel gewinnen. Unter dem Strich ist aber das Ergebnis irgendwie gerecht. Durch eine frühe gelbe Karte waren wir zeitig zum Wechseln gezwungen. Nächste Woche müssen wir noch einmal alles abrufen. Auch für Aue alles Gute zum letzten Spieltag."