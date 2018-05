Die Lage ist verrückt: Glatt zehn Zweitliga-Teams droht zwei Spieltage vor Saisonschluss noch der Absturz in die 3. Liga. In dieser heiklen Lage befinden sich auch der FC Erzgebirge Aue und die SG Dynamo Dresden Dynamo, die sich am Sonntag im Lößnitztal gegenüberstehen. Es ist das 90. Sachsenderby. Das Hinspiel war eine klare Sache und ging mit 4:0 an die Schwarz-Gelben.

Bildrechte: Picture Point