Die Zuschauer im randvollen Erzgebirgsstadion sahen in den ersten Spielminuten von Anfang an eine von beiden Seiten offensiv geführte Partie. Aue zeigte die im Relegations-Hinspiel vermissten spielerischen Impulse und kam durch Fabian Kalig und Sören Bertram zu vielversprechend Chancen. Vor allem Bertrams direkter Freistoß segelte nur wenige Zentimeter am KSC-Kasten vorbei (9.). Die Hausherren mussten jedoch in jeglicher Spielsituation aufpassen, denn die Badener Angriffsspieler agierten blitzschnell und sorgten immer mal wieder für tiefes Durchatmen bei den Aue-Fans. So war es unter anderem der wendige Marvin Pourie, der FCE-Keeper Martin Männel aus 15 Metern ernsthaft prüfte (13.).