Für Tiffert war das 0:0 in Karlsruhe am Freitag das erste Relegationsspiel in seiner langen Karriere. Der 36-Jährige hielt die Auer Abwehr, die sehr sicher stand, zusammen - eine Aufgabe, die der gebürtige Hallenser wahrscheinlich auch im Rückmatch übernehmen wird. "Das ist das letzte Spiel der Saison und da brennt das Erzgebirge", verspricht Tiffert. 15.000 Tickets wurden dafür bereits verkauft, am Ende dürfte das Erzgebirgsstadion zum zweiten Mal nach dem Umbau ausverkauft sein.

Calogero Rizzuto verletzte sich im Hinspiel (Archiv). Bildrechte: Picture Point