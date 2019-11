Über Stückwerk kam das Geschehen im ersten Durchgang nicht heraus. Die Kontrahenten waren diszipliniert um Ordnung und Stabilität in der eigenen Hälfte bemüht, scheuten in diesem Zuge jedoch das Risiko im Angriffsspiel. Bezeichnend war, dass das Heimpublikum beispielsweise lediglich Szenenapplaus spendete, als Offensivmann Nazarov den über links freigespielten Jonas Föhrenbach nach langem Springt mit langer Grätsche am letzten Pass hinderte (45.). Zuvor hatte FCE-Kapitän Martin Männel dank zwei sehenswerten Paraden binnen kaum 60 Sekunden sogar einen möglichen Rückstand verhindert: Zunächst lenkte er Tim Kleindiensts immer länger werdende Kopfballbogenlampe mit einer Hand aus dem langen Eck, dann griff er im Flug reaktionsschnell über und wehrte den straffen Kopfball von Ex-Mitspieler Arne Feick ab (38./39.).

Trotzdem blieb es spannend – auch weil der eingewechselte Testroet am Ende einer von ihm selbst initiierten Drei-gegen-Einen-Kontersituation den entscheidenden Augenblick zu lang gezögert hatte (72.) So flog ein letzter weiter Einwurf des FCH in den Auer Strafraum, wurde dreifach per Hinterkopf verlängert – zuletzt unglücklich von FCE-Verteidiger Sören Gonther –, ehe Joker Stefan Schimmer humorlos aus Nahdistanz volley vollendete (88.).