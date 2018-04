In einer intensiv geführten ersten Hälfte fehlten lediglich Großchancen. Die beste Gelegenheit der Hausherren wurde durch einen verunglückten Rückpass von Kevin Wolze eingeleitet, Pascal Köpke flitzte über die rechte Seite los, doch seine Eingabe wurde von Gerrit Nauber abgefangen (5.). Der MSV mit mehr Ballbesitz und sechs Eckbällen, doch zu harmlos im Abschluss. Personell reagierte "Veilchen"-Coach Hannes Drews nach einer halben Stunde. Aus taktischen Gründen musste Dominik Wydra für Philipp Riese weichen. Für Dennis Kempe war nach einem Kopfballduell Schluss, bei dem er sich offenbar eine Gehirnerschütterung zuzog, John-Patrick Strauß kam in die Partie (39.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Auer mehr Betrieb, doch dann ein Elfmeterpfiff. Calogero Rizzuto berührte Cauly Oliveira Souza minimal im Sechzehner. Den fälligen Strafstoß schob Duisburgs Kapitän Wolze sicher in die Mitte des Tores - 0:1 (56.). Nur ein paar Minuten später flog ein Schnellhardt-Eckball von rechts, verlängert von Moritz Stoppelkamp, zu Borys Tashchy, der am langen Pfosten einnickte - 0:2 (64.). Zwar versuchten die Gastgeber, alles nach vorn zu werfen. Allerdings konnten sie die Defensive von Ilia Gruevs Team nur wenig beeindrucken.

Nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß versenkte Dimitrij Nazarov den Ball aus 19 Metern halbrechts volley im linken oberen Eck - 1:2 (83.). Diesem sehenswerten Treffer folgte noch ein guter Freistoß von Christian Tiffert, den Mark Flekken aus der Gefahrenzone boxte (88.). In der Nachspielzeit lief Riese Stoppelkamp in die Hacken. Den zweiten Strafstoß der Partie versenkte Wolze erneut in die Tormitte zum Endstand - 1:3 (90.+1).