Das 2:0 entstand aus einem langen Ball von Rick van Drongelen an die Abseitskante, Harnik leitete volley weiter und Mittelstürmer Lukas Hinterseer finalisierte in der Mitte (32.). Aue hatte zwar vier Torschüssen, aber nur eine wirklich gefährliche Aktion: Der neu ins Team gekommene Christoph Daferner scheiterte per Kopf an Hamburgs Schlussmann Daniel Heuer Fernandes (24.). Der am Vortag Vater einer Tochter gewordene Pascal Testroet hatte von rechts geflankt.

Pascal Testroet (Mi.) konnte sich kaum einmal in Szene setzen´. Bildrechte: Picture Point