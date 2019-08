Die Auer machten das ganz geschickt. Sie überließen größtenteils den Stuttgartern die Spielgestaltung, verengten die Räume und setzten auf schnelles Umkehrspiel. So ging die erste nennenswerte Chance auch auf das Konto der "Veilchen". Nach einer Viertelstunde nahm Rizzuto die Kugel mit der Brust an, ging durch die Mitte und schoss knapp über den Kasten von VfB-Keeper Kobel. Danach ließen die Auer die Schwaben weiter anrennen und hatten nach 31 Minuten Glück, als Rizzuto im Auer Strafraum in den Stuttgarter Gonzales reinrauschte. Beide Spieler blieben liegen, der Videoassistent griff nicht ein. Kein Elfer, Schiedsrichter Zwayer ließ weiterspielen. So langsam näherte man sich dem Pausenpfiff, als die Schwaben doch noch die Möglichkeit zur Führung bekamen. Gonzales gewann den Zweikampf gegen Mihojevic und flankte nach innen. Klement köpfte haarscharf rechts am Männel-Tor vorbei.

Die Gäste kamen aggressiver aus der Kabine, die Auer blieben ihrer abwartenden Spielweise treu. Obwohl ´Stuttgart nun mehr investierte, behielt das Hensel-Team aber weiterhin die Übersicht. So blieben Chancen Mangelware. Bitter erwischte es Stuttgarts Sosa in der 66. Minute, als er mit einer Schwalbe im Strafraum der Auer einen Elfmeter schinden wollte. Referee Zwayer ließ sich nicht beindrucken und zückte die Ampelkarte. Aue nunmehr die restliche Zeit in Überzahl. Eine gute Möglichkeit ergab sich zwei Minuten später für "Schlitzohr" Hochscheidt, als er an der Grundlinie versuchte, aus spitzem Winkel Phillips zu tunneln. Das hätte gefährlich werden können, doch der Stuttgarter passte auf und machte dicht.



Nachdem die Stuttgarter Fans im Block zündelten, unterbrach Zwayer die Begegnung für drei Minuten. So langsam neigte sich die Partie dem Ende entgegen - und plötzlich hätte es doch noch den Lucky Punch geben können – und zwar für Aue. Der eingewechselte Testroet wurde mustergültig von Baumgart bedient, der den Ball gefühlvoll in den Fünfmeterraum hob. Testroet kam in zentraler Position frei an die Kugel und köpfte haarscharf daneben. Ärgerlich, so blieb es beim 0:0. Dennoch waren die Auer Fans hochzufrieden und spendeten ihren Jungs jede Menge Beifall.