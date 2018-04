Aue mit viel Selbstvertrauen

Im Vergleich zum 3:1 in Regensburg musste Hannes Drews eine Veränderung in der Startelf vornehmen. Für Malcolm Cacutalua, der mit Magen-Darm-Problemen ausfiel, rückte Dennis Kempe in die Startelf.

Den Veilchen merkte man den Rückenwind aus sieben Spielen ohne Niederlage direkt an. Sie kontrollierten den Ball und ließen die Gastgeber nur sporadisch am Spiel teilnehmen. Einziges Manko aus Veilchen-Sicht: Es gab kaum Torchancen. Ein harmloser Versuch von Calogero Rizzuto in Robben-Manier und ein überhasteter Abschluss von Pascal Köpke waren schon das höchste der Gefühle. Doch Aue steckte nicht auf, marschierte weiter nach vorn und kam schließlich zum Torerfolg. Clemens Fandrich zog dabei von links in die Mitte und versenkte einen abgefälschten Ball aus zentraler Position im Gäste-Tor (25.).

Auch mit der Führung im Rücken spielte Aue weiter hungrig, aber wie schon vor dem Treffer zum 1:0 fehlte es an Torchancen. Gegen Ende der ersten Halbzeit kam zudem St. Pauli besser ins Spiel. Vor allem Christopher Buchtmann strahlte in offensiver Rolle viel Spielfreude aus. Er war es auch der Aziz Bouhaddouz kurz vor dem Pausenpfiff sehenswert das 1:1 auflegte (44.). Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen. Männel guckt dem Ball hinterher. Ausgleich St. Pauli. Bildrechte: Picture Point

Harte Elfmeter-Entscheidung lässt Aue jubeln

Nach dem Seitenwechsel ließ die spielerische Frische auf beiden Seiten nach. Die Fans sahen nun ein eher kampfbetontes Spiel, das von beiden Seiten rau geführt wurde. Die Folge: Es gab einige aussichtsreiche Freistöße. Den besten setzte Christian Tiffert erst an den rechten Pfosten, bevor der Ball auch noch den linken Pfosten touchierte (57.). Aue agierte im Anschluss wieder motivierter und setzte St. Paulis Defensive gehörig unter Druck.

An der entscheidenden Szene des Spiels waren dann Köpke und Daniel Buballa beteiligt. St. Paulis Verteidiger touchierte den Aue-Stürmer dabei leicht im Strafraum, woraufhin Köpke direkt zu Boden ging. Schiedsrichter Christof Günsch zögerte nicht und entschied auf Strafstoß - eine harte, aber vertretbare Entscheidung (81.). Der eingewechselte Mario Kvesic verwandelte sicher und bescherte den Veilchen damit den enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Kvesic mit dem 2:1 vom Elfmeterpunkt. Bildrechte: Picture Point

Die Stimmen zum Spiel:

Markus Kauczinski (St. Pauli): "Wir sind erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel gekommen und konnten glücklicherweise vor der Pause noch ausgleichen. In der zweiten Halbzeit hatten wir uns mehr vorgenommen, kamen aber kaum zu Torgelegenheiten. Es lief alles auf ein 1:1 hinaus. Am Ende wird dieses Spiel aber durch einen Elfmeter entschieden."

Hannes Drews (Aue): "Kompliment an die Fans, die uns wieder großartig unterstützt haben. Vor dem 1:1-Ausgleich hatten wir zwei, drei Aktionen, die wir nicht gut verteidigt haben. Nach der Pause wollten wir auf das zweite Tor spielen, aber leider passierte nicht mehr viel nach vorn. Ich muss Kvesic ein großes Kompliment machen, dass er den Strafstoß nervenstark verwandelte."