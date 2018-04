Mit einem Dreier würden die Auer logischerweise an den Hamburgern vorbeiziehen und einen gewaltigen Sprung Richtung Mittelfeld unternehmen. Die St. Paulianer treten zurzeit auf der Stelle und sind seit vier Spielen sieglos.



Derweil ist bei den Auern das Selbstbewusstsein nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim SSV Jahn Regensburg weiter gestiegen. Erstmals werden am Sonnabend im neuen Erzgebirgsstadion über 10.000 Zuschauer erwartet. "Das wird ein Hexenkessel", freut sich FCE-Stürmer Dimitrij Nazarov schon jetzt auf das Aufeinandertreffen mit der Elf von Markus Kauczinski. Nicht dabei sein wird Cebiou Soukou, der mit einer Prellung für das Spiel ausfällt.

