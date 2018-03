Fürth hatte vor 8.700 Zuschauern zunächst mehr Ballbesitz, aber die Auer wirkten von Beginn an zielstrebiger. So wie beim Pass von Rizzuto in die Schnittstelle der Abwehr auf Nazarov, aber der aserbaidschanische Nationalspieler scheitert an der Hand von Schlussmann Burchert (9.). Die Veilchen blieben am Drücker und machten Dampf. Nach einem Tempo-Angriff verzog Köpke von halblinks nur knapp (19.). Nur einmal mussten die Sachsen vor der Pause bangen, als Ex-Bayern-München-Angreifer Green die Kugel wie ein Strich aus 18 Metern aufs Auer Gehäuse zog - knapp links vorbei (28.). Dann nutzte die Gastgeber einen Doppelfehler der Franken: Ernst konnte nicht weit genug klären, Nazarov zog einfach ab - nach seinem Pfostenknaller bediente Maloca unglücklich Köpke, und der verwandelte die unverhoffte Riesenchance eiskalt (33.). Acht Minuten später der zweite Streich der Auer: Nach einer Ecke scheiterte zunächst Munsy, doch Fürth bekam den Ball wieder nicht richtig weg, und diesmal nutzte Cacutalua aus Nahdistanz die Gelegenheit. Angesichts von 11:4-Torschüssen war die Führung verdient, Köpke und Nazarov waren mit jeweils vier Torschüssen besonders präsent in der Offensive.

Malcolm Cacutalua (li.) trifft aus dem Gewühl zum 2:0. Bildrechte: Picture Point