Die Zusammenarbeit kam nach Gesprächen zwischen Aues Vereinspräsident Helge Leonhardt und Spartak-Generaldirektor Tomas Zorn zustande. Die Vereine wollen sich laut einer Auer Pressemitteilung "im sportlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich" austauschen. Weitere Punkte sollen bei einem Treffen in Moskau konkretisiert werden.

Die sportliche Verbindung vom Lößnitztal zur Stadt an der Moskwa hat auch viel mit Domenico Tedesco zu tun. Er war bekanntlich früher als Coach in Aue und leitet jetzt an der Linie die Geschicke von Spartak Moskau.