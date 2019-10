Aue dominiert Anfangsphase - Sandhausen abgezockt

Da war die Freude groß. Schon nach fünf Spielminuten gingen die Auer in Führung. Bildrechte: Picture Point Im Sandhäuser Stadion am Hardtwald schickte Aue-Coach Dirk Schuster die gleiche Startelf, wie beim Sachsenderby gegen die SG Dynamo Dresden auf das Feld. Und das sollte sich anfangs auch lohnen, denn die Sachsen zeigten ihr erspieltes Selbstbewusstsein und pressten die Kurpfälzer in die eigene Hälfte. Nach einer Ecke von Jan Hochscheidt stieg Fabian Kalig am höchsten und köpfte Aleksandr Zhirov an, von dem der Ball in das SVS-Gehäuse wanderte (5.). Bis zur 15. Spielminute hatten die Sachsen die Partie klar im Griff.

Doch der rote Spielfaden riss plötzlich, als der SVS wie aus dem Nichts ausglich. Nach einer Ecke stieg Kevin Behrens am höchsten und bediente den im Zentrum lauernden Aziz Bouhaddouz. Der Stürmer setzte sich gegen Kalig durch und traf zum Ausgleich (15.). Danach gelang den Veilchen in der ersten Halbzeit nicht mehr viel. Die Baden-Württemberger nutzten das sehr effektiv aus und gingen sogar durch Behrens in Führung. Nach einer maßgeschneiderten Flanke von Leart Paqarada ließ Behrens FCE-Goalie Martin Männel mit seinem Kopfball absolut keine Chance (26.). Bis zur Halbzeit-Pause wurde es noch öfter brenzlig für den Kumpelverein. Lediglich der stark aufgelegte Männel verhinderte einen höheren Pausenrückstand. Total abgezockt. Gefühlt aus dem Nichts erzielten die Sandhäuser durch Aziz Bouhaddouz den 1:1-Ausgleich (15.) Bildrechte: Picture Point

Testroet lässt Aue wieder jubeln

Aue-trainer Dirk Schuster konnte über weiten Strecken der Partie nicht zufriede sein, mit der Partie seiner Elf. Bildrechte: Picture Point Der zweite Abschnitt knüpfte gleich nahtlos an den ersten 45 Spielminuten an. Die Hausherren nahmen das Heft des Handelns in die Hand und kamen durch Dennis Diekmeier zu einer hochkarätigen Chance. Der Rechtsaußen prüfte Männel aus gut zehn Metern mit einem platzierten Schuss (46.). Der Schlussmann zeigte aber erneut seine ganze Klasse auf der Linie.

In den nachfolgenden Spielminuten zogen sich die Hausherren etwas zurück und überließen den Sachsen das Spielfeld. Doch der Schuster-Elf fehlte einfach der spielerische Schlüssel, um den SVS-Abwehrriegel auseinanderzunehmen. So mussten eher grobe fußballerische Elemente her. Zum Beispiel hohe und weite Flanken und so eine führte zum Elfmeter-Pfiff für die Auer. Denis Linsmayer begann im eigenen Strafraum ein Handspiel und sorgte letztendlich selbst für den Elfmeter. Pascal Testroet nahm sich der Aufgabe an und erzielte mit seinem dritten Saisontor den etwas glücklichen 2:2-Ausgleich (77.). Und dabei blieb es dann auch. Damit bleibt Schuster bei seinen vier Zweitliga-Auftritten gegen den SV Sandhausen weiterhin ungeschlagen und Aue nimmt einen wichtigen Punkt gen Erzgebirge mit.

Stimmen zum Spiel:

