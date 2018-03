SGD mit guten Standards

Nach mehreren Stunden intensivem Schneefall, stand die Auswärtspartie der Dresdner lange auf der Kippe. Doch dank der Hilfe von tatkräftigen freiwilligen Helfern konnte der Platz des Ingolstädter Sportparks aber noch gerade so freigeräumt werden. In den ersten Minuten traten die Dynamo-Kicker selbstbewusst auf und erarbeiteten sich die ersten aussichtsreichen Chancen. Nach zwei Ecken scheiterte erst Florian Ballas und kurze Zeit später Lucas Röser an der eigenen Zielgenauigkeit (2./5.).

Ingolstadt kommt ins "Rollen"

In den nachfolgenden Spielminuten sollten sich die Spielanteile aber kräftig drehen. Die Hausherren aus Ingolstadt kamen immer besser in die Partie. Vor allem Spielmacher Sonny Kittel trumpfte auf. Erst scheiterte Kittel aus spitzem Winkel an SGD-Keeper Markus Schubert (15.). Nur eine Minute später leitete er den SGD-Rückstand ein. Nach einem misslungenen Klärungsversuch von Marcel Franke schnappte sich Kittel den Ball und schickte Thomas Pledl perfekt in die Gasse. Dieser hatte nur noch wenig Probleme und netzte zur Führung ein (26.). Die Sachsen zeigten sich nach den ersten guten zehn Minuten spielerisch sehr limitiert und mit etlichen Abspielfehlern. Der FCI nutzte das erneut aus und legte durch Tobias Schröck das zweite Tor nach (28.). Wieder war es der Ex-Frankfurter Kittel, der den Assist lieferte. Die SGD-Abwehr um Franke zeigte sich auch bis zur Halbzeitpause nicht sattelfest. Mit dem 0:2 waren die Dresdner bis zur Pause gut bedient. Jubel nach dem 1:0 für Ingolstadt. Thomas Pledl sorgte für das frühe 1:0 (16.). Bildrechte: IMAGO

SGD mit Sturm- und Drangphase

SGD-Trainer Uwe Neuhaus konnte mit der zweiten Hälfte weitestgehend zufrieden sein. Die Sachsen holten durch Tore von Koné und Ballas einen 0:2-Rückstand auf (58./79.). Leider sollte das noch nicht der Schlusspunkt der Partie sein. Bildrechte: IMAGO Die Sachsen waren nun gezwungen eindeutig aktiver zu agieren. Vor allem der eingewechselte Haris Duljevic sollte einen neuen Offensivschwung in die Partie bringen und das zahlte sich aus. Nach einem Foul von Marcel Gaus an Moussa Koné zeigte Schiedsrichter Manuel Gräfe auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und erzielte den wichtigen Anschluss (58.). Auch danach ließen die Gäste den Fuß auf dem Gaspedal und versuchten wie im Hinspiel einen 0:2-Rückstand zu egalisieren. Und dies gelang auch durch Florian Ballas. Nach einer Ecke setzte sich Ballas stark im FCI-Zentrum durch und köpfte zum Ausgleich ein (79.).

Ingolstadt mit dem Schlusspunkt

Die Freude sollte auf Seiten der Dresdner solte aber schnell erlischen, denn der FC Ingolstadt war noch einmal Alles nach vorne und hatte damit Erfolg. Die Hauptrolle spielte mal wieder Kittel. Der "Edelkicker" kam nach einer Ecke frei zum Kopfball und erzielte die erneute Führung für die Hausherren (90.). Wenige Augenblicke später legte der "Man of the Match" den 2:4-Endstand auf. Der eingewechselte Alfredo Morales ließ alle Hoffnungen der SGD-Anhänger platzen und schob zum 2:4 ein (90.+2). Damit bleiben die Sachsen weiterhin im Dunstkreis der Abstiegsplätze gefangen und belegen derzeit den zwölften Tabellenplatz.

Das sagten die Trainer:

Stefan Leitl (Ingolstadt): "Was bemerkenswert war, ist die Leistung meiner Jungs in den letzten Minuten. Es war ein riesiger Glaube an den Sieg da. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie so zurückgekommen ist! Am Ende war es dann ein verdienter 4:2-Heimsieg."

Uwe Neuhaus (Dresden): "Zwei krasse Fehler in der ersten Halbzeit, wieder zurückgekommen, mit dem 2:2 belohnt. Dann absolut unerklärliche Fehler, verdiente Niederlage.“