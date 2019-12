Die Auer hatten ihre letzten beiden Partien in Bochum und Hannover verloren und damit die Chance verpasst, sogar ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Nun darf der FCE endlich wieder in der geliebten heimischen Arena ran. Dort ist der Ertrag in der Regel deutlich besser als in der Fremde. Mit einem Sieg gegen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Bayern wollen die "Veilchen" im vorletzten Spiel vor der Winterpause ihre insgesamt gute Vorrundenbilanz ausbauen. Allerdings erwartet Schuster eine sehr schwere Partie: "Regensburg spielt trotz des personellen Aderlasses im Sommer bisher eine sehr gute Saison. Uns erwartet ein kampf- und laufstarker Gegner, der immer bis zur letzten Minute kämpft." Die Oberpfälzer sind das sechstbeste Auswärtsteam, verloren nach einem 1:2 in Dresden in den vergangenen neun Zweitliga-Partien nur noch einmal. Aue hat zuhause in dieser Saison allerdings auch noch nicht verloren.

Auf Aue und Trainer Dirk Schuster wartet am Freitag eine knifflige Aufgabe. Bildrechte: Picture Point