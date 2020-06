Die bisherige Saison der Kieler hat ihre Höhe und Tiefen. Nach schlechtem Start fand man sich bis zum zehnten Spieltag in den unteren Gefilden der Tabelle wieder. Danach stieg die Formkurve an. Dem Hinspiel-Erfolg gegen Dresden (2:1) ließ Holstein weitere stabile Ergebnisse folgen, sodass Platz fünf in der Tabelle zwischenzeitlich sogar leise Aufstiegshoffnungen an der Ostseeküste weckten.