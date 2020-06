Stadtmeister - Der FC St. Pauli ist Hamburger Stadtmeister. Genauer gesagt: Beeindruckender Stadtmeister. Beide Spiele gewannen die Kicker aus dem Kiez in dieser Saison gegen Lokalrivale und Aufstiegsaspirant Hamburger SV. Zweimal 2:0. Momente für die Ewigkeit ...



Wenn sich Fans aus St. Pauli auch in zehn Jahren noch an die beiden Siege gegen den HSV erinnern, dann nicht nur, weil es den Kickern vom Millerntor erstmals in der Geschichte gelang, den HSV zweimal in einer Saison zu besiegen. Sondern auch , weil die restliche Saison eher fad bis frustrierend war - und man am Ende vielleicht noch in Abstiegsgefahr geriet.