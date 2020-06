Fußball | 2. Bundesliga SSV Jahn Regensburg - Von der grauen Maus zur festen Zweitliga-Größe

34. Spieltag

Noch vor der Saison hielten viele Experten den SSV Jahn Regsnburg aus der Oberpfalz für den Abstiegskandidaten Nummer eins. Pustekuchen, denn das Team von Mersad Selimbegovic zeigte sich vor allem nach der Corona-Pause als sehr unangenehmer Gegner und musste in den letzten acht Partien nur eine Niederlage einstecken. Das liegt vor allem an den 38-jährigen Bosnier, der nach dem Abgang von Achim Beierlorzer vom Co- zum Cheftrainer aufstieg.